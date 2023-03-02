Tesla открыла свои зарядные станции для всех желающих

Tesla разрешила владельцам сторонних электрокаров пользоваться станциями зарядки Supercharger. Об этом сообщает издание BGR.

Фото: Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com

Согласно обновленной информации на сайте поддержки компании, Tesla открыла свою сеть зарядных станций для всех желающих. Проект будет работать в ограниченном режиме — по словам представителей корпорации Илона Маска, в настоящий момент владельцы любых сторонних электромобилей могут использовать часть станций, расположенных в США, Австралии, Франции, Нидерландах, Норвегии и других странах.

«Мы будем внимательно следить за каждой станцией на предмет перегруженности и прислушиваться к мнению клиентов об их опыте», — подчеркнули в компании.

Также в фирме отметили, что владельцы отличных от Tesla электрокаров будут платить больше, чем обладатели фирменных автомобилей. Для подключения к Supercharger пользователь должен будет скачать специальное приложение.

«Мы всегда стремились открыть сеть Supercharger для электромобилей, отличных от Tesla, и тем самым побудить больше водителей перейти на электромобили», — объяснили свою цель в компании.

До этого момента Tesla открывала ряд станций для сторонних автомобилей в пилотном режиме в ноябре 2021 года.