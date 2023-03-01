Какие изменения для водителей вступают в силу с 1 марта

С марта в России вступают в силу изменения для водителей. Некоторые касаются процедур получения водительских прав и сдачи экзамена в ГИБДД. Портал Autonews рассказал, на какие нововведения следует обратить внимание.

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Права в ГИБДД будут выдаваться без штрих-кода

Новый приказ МВД России предполагает исключение необходимости наносить на права штрих-коды при их оформлении. Это связано с тем, что код для считывания информации прав давно не используются в обиходе.

Список документов для подачи в ГИБДД при сдаче экзаменов на права изменили

Согласно проекту постановления правительства, перечень документации, которые нужно подавать в ГИБДД для прохождения экзаменов на права, скорректировался.

В пояснительной записке к документу указано, что изменения исключат из перечня документов для сдачи экзаменов медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей и кандидатов медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению. Данные теперь будут запрашиваться в электронном виде через Минздрав России.

Для отстранения от экзамена на права нашли новые поводы

Портал ознакомился с перечнем оснований для приостановления проведения экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав, который указан в проекте постановления правительства. Также, как выяснил Autonews, в стране появились новые причины для того, чтобы приостановить процесс выдачи российского и международного водительского удостоверения. С марта ГИБДД будет отстранять тех, у кого истек срок действия медсправки, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. А также тех, кто не пришел на экзамен.

Вступают в силу изменения в ПДД