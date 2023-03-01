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1 час назад

Правительство предоставило автопроизводителям со СПИК новую отсрочку по уплате утильсбора

Российская Газета

Премьер-министр Михаил Мишустин предоставил российским предприятиям автопрома, заключившим специальный инвестиционный контракт, отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года. Срок перенесен на 15 декабря 2023 года.

Автопроизводители получили новую отсрочку по уплате утильсбора
Фото: Виталий Белоусов/ РИА НовостиВиталий Белоусов/ РИА Новости

Это должно помочь автопроизводителям с дефицитом оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Аналогичные меры кабинет министров предпринимал в мае прошлого года. Оплата утилизационного сбора за I-III кварталы была перенесена на декабрь.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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