Китайская компания Exeed открывает завод в Узбекистане

Китайская компания Exeed будет производить премиальные кроссоверы в Узбекистане.
Сборка автомобилей на промплощадке в Ташкенте может начаться уже весной, пока же туда завозят необходимое оборудование, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дистрибьютора Asaka Motors International. На начальном этапе с конвейера будут сходить по пять тысяч автомобилей в год, а затем ежегодные объемы производства увеличатся до 20 тысяч единиц.
Первое время кроссоверы Exeed будут собирать крупноузловым методом из машинокомплектов, но в обозримом будущем может быть организовано и производство по полному циклу. Будут ли автомобили экспортироваться из Узбекистана, например, в Россию, не уточняется, однако проектная мощностью завода превышает объемы продаж на местном рынке. Ранее сообщалось, что Exeed намерен продавать в стране три модели – VX, TXL и LX.
Пока же Exeed поставляет автомобили из Китая – в России марка представлена тремя упомянутыми кроссоверами. В течение этого года к ним присоединится еще она модель сегмента SUV. Пока она известен под названием AtlantiX, но в Exeed заявили, что экспортное имя у нее будет другим.
В скором времени модельная линейка Exeed пополнится и седаном. Это будет электрокар, который пока фигурирует под внутризаводским индексом E03. Китайские журналисты полагают, что новинка получит батарею CATL нового поколения, на одном заряде которой будет проезжать до 700 километров. В Китае основными конкурентами E03 станут BYD Han и Tesla Model 3.