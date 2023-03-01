Китайская компания Exeed открывает завод в Узбекистане

Китайская компания Exeed будет производить премиальные кроссоверы в Узбекистане.

Фото: © Asaka Motors International / Дзен © Asaka Motors International / Дзен

Сборка автомобилей на промплощадке в Ташкенте может начаться уже весной, пока же туда завозят необходимое оборудование, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дистрибьютора Asaka Motors International. На начальном этапе с конвейера будут сходить по пять тысяч автомобилей в год, а затем ежегодные объемы производства увеличатся до 20 тысяч единиц.

Первое время кроссоверы Exeed будут собирать крупноузловым методом из машинокомплектов, но в обозримом будущем может быть организовано и производство по полному циклу. Будут ли автомобили экспортироваться из Узбекистана, например, в Россию, не уточняется, однако проектная мощностью завода превышает объемы продаж на местном рынке. Ранее сообщалось, что Exeed намерен продавать в стране три модели – VX, TXL и LX.

Пока же Exeed поставляет автомобили из Китая – в России марка представлена тремя упомянутыми кроссоверами. В течение этого года к ним присоединится еще она модель сегмента SUV. Пока она известен под названием AtlantiX, но в Exeed заявили, что экспортное имя у нее будет другим.