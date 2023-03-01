Пожар маршруток в Златоусте попал на видео

В Златоусте сгорели сразу три маршрутных автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал "Криминальный СЭТ". Отмечается, что инцидент произошел 1 марта 2023 года около пяти часов утра, на стоянке возле магазина "Чарка" в поселке Строителей. Сначала загорелась одна припаркованная маршрутка. Затем пламя перекинулось на два стоящих рядом автобуса. По данным канала, в итоге дотла сгорели три маршрутки. Повреждена - четвертая. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Ранее сообщалось, что маршрутный автобус, в котором не было пассажиров, въехал в административное здание в центре Владивостока, где находится судебная коллегия Приморского краевого суда.