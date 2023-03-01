Более трети всех Mercedes, BMW и Volvo страны ездят по Москве и Подмосковью

По дорогам Москвы и Московской области ездят 42% всех зарегистрированных в России автомобилей марки Volvo, 38% всех автомобилей марки BMW и 37% всех Mercedes-Benz. При этом в целом по РФ автомобили марки Volvo составляют 0,8% от всего автопарка легковых автомобилей физлиц страны, а автомобили марок BMW и Mercedes-Benz - по 1,6%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев со ссылкой на аналитические данные РСА за 2022 год.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Также в лидерах по использованию этих марок автомобилей оказался Санкт-Петербург. На дорогах этого города - 12% всех автомобилей Volvo, 10% всех Mercedes-Benz и 9% всех BMW, зарегистрированных в России. А также Краснодарский край - 5,4% всех Mercedes-Benz, 4,4% всех BMW и 2,1% всех Volvo страны.

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Автомобили марки Volvo популярны также в Свердловской области - на этот регион приходится по 2,7% всех зарегистрированных в стране автомобилей этой марки. Автомобилей Mercedes-Benz заметно выше среднего в Калининградской области (2,3% всех зарегистрированных в стране автомобилей этой марки) и в Ростовской области (2,2%). Автомобили марки BMW заметно чаще, чем в других регионах, встречаются в Нижегородской области (4,8% от всех автомобилей этой марки) и Республике Татарстан (2,4%).

"Владельцы дорогих иномарок, весьма популярных в ряде регионов РФ, сейчас испытывают сложности с их ремонтом из-за ухода автопроизводителей из России и вызванного этим недостатка запчастей. На ряд популярных запчастей для них, например, остекление и бамперы, цены выросли в разы. Ряд комитетов Госдумы предложил включить в стратегию развития автомобильной промышленности задачи создания индустриального сектора промышленного восстановления отработанных компонентов. Это позволит в обозримой перспективе существенно снизить зависимость российской промышленности от поставок запчастей из-за рубежа и сохранить возможность использования транспортных средств как предприятиями, так и гражданами в нормальном режиме", - рассказал Евгений Уфимцев.

Среди других популярных дорогих иномарок можно отметить автомобили Audi: в целом по стране на машины этой марки приходится 1,4% всего автопарка легковых автомобилей физлиц. По дорогам Москвы и Московской области ездят 29% автомобилей Audi всей страны. На Санкт-Петербург приходятся 7,2%, на Калининградскую область - 4,1%, на Краснодарский край - 4% автомобилей этой марки от всех Audi, зарегистрированных в РФ.