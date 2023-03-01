Автодилеры раскрыли секрет параллельного импорта

После ухода европейских, японских и корейских брендов дилеры были вынуждены перестроить свою работу. В итоге выиграет покупатель, ведь именно на него нацелен этот бизнес.

Фото: За рулем За рулем

О том, как работает схема параллельного импорта, рассказала директор по развитию и инновациям ГК «Ключавто» Юлия Овчинникова на примере своей компании.

Она не скрывает, что основной партнер сейчас Китай, и логистика сейчас довольно сложная, так как товарооборот со страной резко вырос и для поставок автомобилей остается «узкое горлышко». Но китайские партнеры активно помогают, предоставляя аффилированные компании по перевозке, условия работы с которыми прозрачны и экономически привлекательны.

Модель сотрудничества такая — в Китае много заводов, выпускающих автомобили интересных для России марок и моделей (в том числе европейских). При этом владеют этими производствами, в том числе интеллектуальной собственностью, китайцы — частные компании или государство, что минимизирует риски, связанные с возможными санкциями.

«В Китае есть схема Big Customer Channel. Это продажа напрямую от завода-изготовителя трейдеру, минуя дистрибьютора и дилера. Она дает возможность закупать автомобили в нужном объеме, формирует большой выбор брендов и моделей в одном окне, с понятной и эффективной для нас экономикой».

Сейчас конкретно этот автопродавец завозит в Россию 2,5–3 тыс. машин в месяц. Если рынок будет готов к большему объему, то дилер готов увеличить поставки.