Страховщики назвали самые крупные выплаты по КАСКО этой зимой

Зимой количество и разнообразие страховых случаям, которые происходят с машинами резко увеличивается. "АльфаСтрахование" рассказала о пяти самых крупных выплатах по КАСКО в таких случаях в 2022 году.

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Самым крупным стал случай в Нижнем Новгороде. От схода снега и наледи с крыши пострадал Mercedes. Была нарушена геометрия кузова, разбита панорамная крыша и боковые стекла, поврежден салон, выгнуты боковые двери и двери багажника. Сумма страховой выплаты превысила 6,6 млн рублей.

В Санкт-Петербурге серьезно пострадал автомобиль BMW 320d. На машину упал лед, повредив не только крышу, но и капот, лобовое стекло и боковые зеркала. Владелец получил 1,16 млн рублей по страховке.

Стойки крыши полуприцепа Kassbohrer XS повредил упавший с московской крыши лед. "АльфаСтрахование" выплатила пострадавшему 719 тысяч рублей.

Чуть меньше ущерба принес сошедший снег владельцу Mercedes из Тамбова. За поврежденный капот, крышу, багажник и стекла задней крыши багажника он получил 714 тысяч рублей.