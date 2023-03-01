Стало известно, кого освободят от уплаты утилизационного сбора

Новая отсрочка по уплате утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей, которые заключили специальные инвестиционные контракты (СПИК), была утверждена премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Это следует из информации, размещенной на сайте кабмина.

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Отмечается, что предприятиям предоставят отсрочку по уплате утильсбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы текущего.

В сообщении подчеркивается, что конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесли на 15 декабря 2023 года. В правительстве обратили внимание на то, что благодаря отсрочке автопроизводители смогут решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Такие же меры приняли весной прошлого года. Речь шла о переносе уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы на декабрь. Это было сделано для того, чтобы поддержать экономику в условиях санкций.