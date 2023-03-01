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1 час назад

Стало известно, кого освободят от уплаты утилизационного сбора

Лера Букина

Новая отсрочка по уплате утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей, которые заключили специальные инвестиционные контракты (СПИК), была утверждена премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Это следует из информации, размещенной на сайте кабмина.

Стало известно, кого освободят от уплаты утилизационного сбора
Фото: Виталий Белоусов/ РИА НовостиВиталий Белоусов/ РИА Новости

Отмечается, что предприятиям предоставят отсрочку по уплате утильсбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы текущего.

В сообщении подчеркивается, что конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесли на 15 декабря 2023 года. В правительстве обратили внимание на то, что благодаря отсрочке автопроизводители смогут решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Такие же меры приняли весной прошлого года. Речь шла о переносе уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы на декабрь. Это было сделано для того, чтобы поддержать экономику в условиях санкций.

За счет механизма специального инвестиционного контракта можно привлекать крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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