Назван покупатель завода Volkswagen в Калуге

Крупнейший дилерский холдинг «Авилон» — основной претендент на приобретение завода немецкого концерна Volkswagen, который располагается в Калуге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

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Отмечается, что покупателем актива станет именно данная компания. На 3 марта запланировано финальное согласование сделки.

Информацией о том, что дилерский холдинг является одним из потенциальных покупателей завода, поделился ранее Telegram-канал «Русский автомобиль».

В 2007 году предприятие в Калуге запустили в режиме крупноузловой сборки, а спустя пару лет он начал функционировать по полному циклу сборки. Мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Ранее на предприятии производили машины Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Однако геополитическая ситуация внесла свои коррективы – работу площадок приостановили.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что автопроизводитель Volkswagen начал бороться с параллельным импортом своих машин из КНР в Россию. Отмечалось, что дилеры из Китая, которые поставляют автомобили по «серым» схемам, будут включены в черные списки.