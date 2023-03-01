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1 час назад

Назван покупатель завода Volkswagen в Калуге

Лера Букина

Крупнейший дилерский холдинг «Авилон» — основной претендент на приобретение завода немецкого концерна Volkswagen, который располагается в Калуге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Назван покупатель завода Volkswagen в Калуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что покупателем актива станет именно данная компания. На 3 марта запланировано финальное согласование сделки.

Информацией о том, что дилерский холдинг является одним из потенциальных покупателей завода, поделился ранее Telegram-канал «Русский автомобиль».

В 2007 году предприятие в Калуге запустили в режиме крупноузловой сборки, а спустя пару лет он начал функционировать по полному циклу сборки. Мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Описано будущее цен на автомобили в России

Ранее на предприятии производили машины Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Однако геополитическая ситуация внесла свои коррективы – работу площадок приостановили.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что автопроизводитель Volkswagen начал бороться с параллельным импортом своих машин из КНР в Россию. Отмечалось, что дилеры из Китая, которые поставляют автомобили по «серым» схемам, будут включены в черные списки.

На территории Китая концерн производит и продает машины в рамках совместных предприятий. Они не контролируются компанией в полной мере. В частности, Volkswagen не имеет возможности ввести запрет для независимых китайских дилеров на участие в торговле с Россией. Вместе с тем, концерн имеет право объявить о прекращении поставок им своих машин.

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