Иран задумал создать совместное с Россией производство автомобилей

Иранские компании рассматривают возможность создания совместного с Россией производства машин, рассказал посол Ирана в России Казем Джалали. Его слова приводит Autonews.

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«Есть еще одна идея в этой сфере — это совместное производство. Мне кажется, что наши обоюдные возможности могут дополнять друг друга и здесь можно создать синергию», — поделился он.

Однако до этого иранские производители должны наладить поставки автомобилей в страну и оценить их востребованность на рынке.

В ноябре прошлого года Москва договорилась с Тегераном о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании на сумму 300 миллионов долларов. Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан, Армению и Венесуэлу. На данный момент процесс поставок в Россию уже находится на стадии сертификации, сообщил 22 февраля официальный представитель Минпромышленности и торговли Ирана Омид Галибаф.