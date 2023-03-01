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56 минут назад

Иран задумал создать совместное с Россией производство автомобилей

Lenta.ruиещё 5

Иранские компании рассматривают возможность создания совместного с Россией производства машин, рассказал посол Ирана в России Казем Джалали. Его слова приводит Autonews.

Иран задумал создать совместное с Россией производство автомобилей
Фото: UnsplashUnsplash

«Есть еще одна идея в этой сфере — это совместное производство. Мне кажется, что наши обоюдные возможности могут дополнять друг друга и здесь можно создать синергию», — поделился он.

Однако до этого иранские производители должны наладить поставки автомобилей в страну и оценить их востребованность на рынке.

В ноябре прошлого года Москва договорилась с Тегераном о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании на сумму 300 миллионов долларов. Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан, Армению и Венесуэлу. На данный момент процесс поставок в Россию уже находится на стадии сертификации, сообщил 22 февраля официальный представитель Минпромышленности и торговли Ирана Омид Галибаф.

Текущая попытка иранских компаний выйти на российский рынок является не первой, отмечал ранее автоэксперт Алексей Аксенов. Причем авторынок Ирана достаточно локальный и не рассчитан на экспорт, поэтому сейчас сложно сказать, удастся ли компаниям успешно зайти на российский рынок. Среди главных недостатков, которые могут негативно повлиять на спрос на иранские машины, эксперт выделил низкое качество отделочных материалов, небольшой набор оборудования и помощников водителю.

Автоновости,Казем Джалали,Алексей Аксенов,
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