Sollers запустил программу подписки на автомобили в России

Компания «Соллерс» запустила программы подписки на легкие коммерческие автомобили, сообщил автопроизводитель.

Фото: sollers-auto.com sollers-auto.com

Стоимость подписки зависит от срока действия договора и пробега за год. Так, подписка на бортовой фургон с тентом Sollers Argo на три года при условии, что пробег за год не превысит 30 тыс. км, составит 71 тыс. рублей в месяц. Цельнометаллический фургон Sollers Atlant на тех же условиях обойдется в 76,2 тыс. рублей в месяц.

Подписка доступна юридическим лицам или частным предпринимателям на срок от 1 года до 5 лет. В стоимость подписки в числе прочего входят техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров, круглосуточная техническая поддержка, телематика, шинный сервис, страховки по ОСАГО, ДСАГО и каско.