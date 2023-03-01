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22 минуты назад

Sollers запустил программу подписки на автомобили в России

Газета.Ru

Компания «Соллерс» запустила программы подписки на легкие коммерческие автомобили, сообщил автопроизводитель.

Sollers запустил программу подписки на автомобили в России
Фото: sollers-auto.comsollers-auto.com

Стоимость подписки зависит от срока действия договора и пробега за год. Так, подписка на бортовой фургон с тентом Sollers Argo на три года при условии, что пробег за год не превысит 30 тыс. км, составит 71 тыс. рублей в месяц. Цельнометаллический фургон Sollers Atlant на тех же условиях обойдется в 76,2 тыс. рублей в месяц.

Подписка доступна юридическим лицам или частным предпринимателям на срок от 1 года до 5 лет. В стоимость подписки в числе прочего входят техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров, круглосуточная техническая поддержка, телематика, шинный сервис, страховки по ОСАГО, ДСАГО и каско.

«Соллерс» запустила сборочное производство моделей Argo и Atlant на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в конце 2022 года. Автомобили Sollers Argo предлагаются по цене от 2,6 млн рублей. Модель Atlant стоит минимум 2,9 млн рублей и выпускается в нескольких вариантах с полной массой от 2,5 до 4,2 т. Автомобили оснащаются дизельными моторами мощностью 139 или 150 л.с.

Автоновости,Соллерс Авто,
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