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17 минут назад

Tesla намерена трансформировать электромобиль Model Y

FBM.ru

По сообщению Reuters, три источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что Tesla готовится к модернизации производства своей самой продаваемой модели Y.

Tesla намерена трансформировать электромобиль Model Y
Фото: youtube.comyoutube.com

Двое из источников, пожелавших остаться неназванными, сказали, что модернизация Model Y коснулась экстерьера и интерьера электрического кроссовера, производство которого должно начаться в 2024 году и которому Tesla дала кодовое название проекта: Project Juniper.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Tesla уже работает над реконструкцией своего завода в Шанхае в рамках подготовки к выпуску обновленной версии седана Model 3 — проекта, который компания называет Highland. Производство Highland версии Model 3, как ожидается, начнется в Шанхае в сентябре.

По словам людей, участвующих в проекте, в рамках проекта Highland Tesla совершенствует свой седан Model 3, чтобы снизить производственные затраты и сделать электрический седан более привлекательным. Модель 3 впервые появилась на рынке в 2017 году. По их словам, наряду с внешним видом и динамическими характеристиками основное внимание будет уделяться повышению эффективности производства.

С января система подвески модели Y, произведенной в Китае, была модернизирована, чтобы повысить комфорт автомобиля на низкоскоростных ухабистых дорогах и уменьшить вибрацию, передаваемую на кузов.

Автоновости,Tesla,
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