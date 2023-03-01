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19 минут назад

В России можно купить новый "правильный" Nissan Patrol серии Y61

Российская Газета

Поток параллельного импорта продолжает доставлять в Россию редкие автомобили. Как выяснила "Российская газета", одним из таких является Nissan Patrol (Y61), объявление о продаже которого появилось на крупной онлайн-площадке. Увы, доступным этот автомобиль не назовёшь.

Новый "правильный" Nissan Patrol можно купить в России
Фото: Пресс-служба NissanПресс-служба Nissan

За Nissan Patrol, привезённый из Арабских Эмиратов, продавец планирует выручить 6,8 млн рублей. Внедорожник выпущен в 2022 году и имеет пробег всего 800 км.

Автомобиль оснащён, мягко говоря, не самым экономичным двигателем: бензиновой "шестёркой" 4,8 литра мощностью 280 л.с. Он агрегатируется механической коробкой передач, привод, разумеется, полный, с жёстко подключаемой передней осью с блокировками.

Подробностей о составе комплектации нет, но вряд ли в автомобиле, импортированном из ОАЭ, можно увидеть "зимний" пакет. Тем не менее, благодаря наклейке на бортах автомобиля, известно, что Patrol представлен в версии Safari Edition - единственной, представленной на рынке ОАЭ.

Nissan Patrol Y61 попрощался с мировыми рынками уже давно. В 2016 году он сказал "прощай" Австралии, затем Южной Африке, и пока всё ещё держит марку в Эмиратах, продаваясь под слоганом "У каждой земли есть своя легенда".

Интересно, что в Toyota вернулись к идее перевыпуска своей легенды, которую напрямую можно сравнивать с "Патролом": внедорожника Land Cruiser 70 серии.

Пресс-служба Nissan
Автоновости,Nissan Patrol,Nissan,Toyota,
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