Компания Volkswagen еще не приняла решение о продаже своих российских активов

Компания Volkswagen еще не приняла решение о продаже активов компании в России, включая завод в Калуге. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

«Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из вариантов — продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Однако решение по этому поводу пока не принято», — заявили в Volkswagen, отвечая на вопрос о продаже актива.

Ранее Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что автодилер «Авилон» и российская инвестиционная компания АФК «Система» стали основными претендентами на приобретение завода Volkswagen в Калуге. На площадке собирались модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Завод приостановил работу с марта 2022 года.