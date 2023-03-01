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1 час назад

Volkswagen: решение о продаже завода в Калуге пока не принято

Газета.Ru

Компания Volkswagen еще не приняла решение о продаже активов компании в России, включая завод в Калуге. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

Компания Volkswagen еще не приняла решение о продаже своих российских активов
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

«Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из вариантов — продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Однако решение по этому поводу пока не принято», — заявили в Volkswagen, отвечая на вопрос о продаже актива.

Ранее Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что автодилер «Авилон» и российская инвестиционная компания АФК «Система» стали основными претендентами на приобретение завода Volkswagen в Калуге. На площадке собирались модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Завод приостановил работу с марта 2022 года.

О том, что АФК «Система» начала переговорный процесс о покупке завода Volkswagen в Калуге, в начале февраля также сообщала газета «Коммерсантъ». В публикации отмечалось, что в случае покупки российского завода компания планирует создать машиностроительный холдинг.

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