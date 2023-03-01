Рестайлинговый ID.3 в Volkswagen считают «новым поколением»

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 впервые обновился.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Модернизация оказалась столь масштабной, что в самой компании называют ее не рестайлингом, а «новым поколением». Впрочем, платформа осталась прежней, как и силовая установка. При этом заметные изменения произошли снаружи и внутри автомобиля, были использованы более экологичные материалы в отделке, а также обновилась электроника. Поставки рестайлингового Volkswagen ID.3 начнутся в четвертом квартале 2023 года.

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Из наиболее заметных изменений в экстерьере – более строгий передний бампер с вертикальными прорезями воздушных заслонок Air Curtain по бокам; слегка доработанная оптика с иным рисунком; а также другой капот, без черной накладки около лобового стекла, но с выштамповками, которые придают электрокару спортивный вид. В палитру цветов кузова добавили оливковый металлик Dark Olivine Green, плюс появились новые варианты колесных дисков.

В компании заявляют, что отличий у обновленной модели от дорестайлинговой гораздо больше, чем кажется на первый взгляд: при разработке «нового поколения» были учтены пожелания клиентов. Например, доработали дверные карты – их сделали мягче, а подлокотники стали больше. В отделке отныне используется микрофибра Artvelours Eco, которая на 71 процент состоит из рециклата, полимера, полученного путем вторичной переработки пластика, и старых футболок.

Функциональность мультимедийной системы расширилась, а графика стала более современной. В частности, система автоматической парковки теперь умеет «запоминать» маневры, а меню управление зарядкой стало более понятным. Количество вариантов фоновой подсветки салона увеличилось с 10 до 30. В Volkswagen подчеркнули, что с середины 2024 года вместо 12-дюймового экрана будет устанавливается 12,9-дюймовый – дисплей не успели обновить к сроку, так что он появится с задержкой.

Как и прежде, ID.3 комплектуется единственным электромотором на задней оси, который развивает 204 лошадиные силы. Разгон с места до «сотни» занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 160 километров в час. Зато батареи две на выбор – емкостью 58 и 77 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке в зависимости от версии варьируется от 426 и до 546 километров.