«Ситидрайв» запустил продажи собственных автомобилей с пробегом

В пресс-службе каршерингового сервиса «Ситидрайв» сообщили о запуске продаж машин из собственного парка, передает ТАСС.

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К покупке доступны автомобили возрастом от 1 года и более, отметили в компании. Кроме того, там подчеркнули, что продажа машин не повлияет на размере парка. В фирме пояснили, что на продажу выставят модели, которые до этого реализовывали напрямую автодилерам.

В «Ситидрайве» обратили внимание на то, что парк часто пополняется новыми машинами. Там не рассказали, какое число автомобилей выставили на продажу.

«Ситидрайв» является сервисом краткосрочной аренды машин в ряде городов. Среди них – Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В прошлом году компания зафиксировала увеличение оборота (GMV) в 2,4 раза - почти до 8 млрд рублей. Также стало известно о росте числа поездок в 2,2 раза. В парке компании насчитывается свыше 11 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что сервисы такси и каршеринга в скором времени получат автомобили бренда «Москвич». Как стало известно, соответствующий контакт был подписан с ИT-гигантом «Яндекс». Машины поступят уже в текущем году.