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30 минут назад

В России появился обновленный Alpina XB7 за 19 миллионов рублей

Motor.ru

Новый суперкроссовер Alpina XB7 продают в России за 19 миллионов рублей.

В России появился новый суперкроссовер Alpina XB7 за 19 миллионов рублей
Фото: AlpinaAlpina

Такую цену за обновленную модель 2023 года объявил один из дилеров, который готов привезти ее из Южной Кореи в Россию под заказ. Причем он предлагает учесть пожелания клиента по комплектации и отмечает, что доставка автомобиля до Владивостока займет 40–50 дней. В объявлении, опубликованном на Auto.ru, указано, что этот Alpina XB7 – версия для рынка США, и это единственное предложение в России на данный момента.

Alpina XB7 дебютировал в апреле 2022 года, буквально спустя день после премьеры обновленного BMW X7. В основу суперкроссовера легка модификация X7 M60i xDrive, которой положен 4,4-литровый мотор V8 S68 с двумя турбонагнетателями, дополненный стартер-генератором, встроенным в восьмиступенчатый автомат. Двигатель развивает 640 лошадиных сил (800 Нм) и обеспечивает автомобилю разгон с места до 100 километров в час за 4,2 секунды и максимальную скорость в 290 километров в час.

Alpina XB7
Alpina XB7 Alpina
Alpina XB7
Alpina XB7
Alpina XB7

Для сравнения, на X7 та же «битурбовосьмерка» развивает 530 сил, разгоняется кроссовер на 0,5 секунды медленнее, а «максималка» ограничена на 250 километрах в час.

На глобальном рынке поставки Alpina XB7 стартовали только в декабре 2022 года. В Россию официально такой автомобиль ввезти нельзя из-за санкционных ограничений, распространяющихся на предметы роскоши. Но существуют и обходные пути, которыми и пользуются российские продавцы.

Например, в России можно купить совершенно новый BMW 7-Series: версия 740i с 380-сильным мотором, которую возят под заказ из ОАЭ, обойдется в 20,5 миллиона. Доступен для покупки и мощный гибрид XM – с доставкой из Китая он стоит 36 765 000 рублей.

Автоновости,Alpina,BMW,
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