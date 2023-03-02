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14 минут назад

В России хотят заменить часть штрафов за нарушения ПДД предупреждениями

Motor.ruиещё 1

В России предложили заменить штрафы за незначительные нарушения ПДД предупреждениями.

Часть штрафов за нарушения ПДД хотят заменить предупреждениями
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новый законопроект, опубликованный в телеграмм-канале Ярослава Нилова, предусматривает возможность замены штрафов для водителей на предупреждения. Поправки касаются нарушений, которые не влияют на создание аварийных ситуаций, а также не угрожают жизни и здоровью автомобилистов. Кроме того, авторы инициативы считают, что необходимо смягчить наказание за оставления места аварии.

Депутаты предложили предупреждать водителей, которые передвигаются на незарегистрированных автомобилях. Сейчас за это нарушение действует минимальный штраф в размере 500 рублей. Законопроект предусматривает смягчение наказания до предупреждения за тонировку на передних стёклах. По мнению авторов поправок, подобное нарушение не угрожает безопасности движения.

Отменить штрафы могут за неиспользование ремня безопасности, выезд на перекрёсток с затором и движение задним ходом там, где это запрещено. Депутаты считают, что тяжесть санкции необходимо регулировать в каждой конкретной ситуации. Законопроект предусматривает смягчение наказания за оставление места ДТП, если водитель покинул место аварии, не зная о произошедшем. Сейчас за это правонарушение лишают прав минимум на один год.

Кроме того, депутаты предложили уровнять стоимость штрафа по всей России за нарушение правил остановки или стоянки. Верхний потолок санкции за это правонарушение вне зависимости от региона может составить две тысячи рублей.

В конце февраля в России предложили передавать автомобили злостных нарушителей ПДД в Минобороны. Транспортные средства граждан решили отправлять на нужды армии без компенсации.

Автоновости,Ярослав Нилов,
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