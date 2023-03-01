Компания Volkswagen презентовала ID.3 следующего модельного года, однако несмотря на малый масштаб обновления немцы позиционирует электрокар в качестве второй генерации.

Кроме того, что характер модернизации даже по самым скромным стандартам Volkswagen не тянет на второе поколение, о том, что представленный ID.3 - всё-таки обновлённая модель, говорит её возраст: электрокар дебютировал два с половиной года назад.

Внешне новинка опознаётся по бамперам с более смелым и агрессивным дизайном, фарам и фонарям с другой внутренней архитектурой, светящейся полосе на пятой двери, чёрной матовой крыше, отсутствующей накладке на капот у основания лобового стекла. Также обновление принесло электрохэтчу пополнение в комплектах дисков и цветовой палитре, в том числе новый оттенок Dark Olivine Green, в котором модель позирует на премьерных фотографиях.

Пресс-служба Volkswagen

В салоне видимых изменений нет, но в "Фольксе" говорят, что учли пожелания клиентов, которые хотели бы больше приятных на ощупь поверхностей. Пересмотрен дизайн дверных карт, в отделке не используются материалы животного происхождения, от которых отказываются в пользу переработанного пластика.

Пресс-служба Volkswagen

По-прежнему VW ID.3 имеет два дисплея: приборку 5,3 дюйма и 12-дюймовый экран мультимедиа, которая получила изменения в структуре меню, сделав некоторые разделы более информативными, например, подменю информации о заряде. С середины 2024 года ID.3 получит ММС с более крупным тачскрином - 12,9 дюйма.

Улучшены интеллектуальный планировщик маршрутов, функции Travel Assist и Park Assist Plus.

Изменений по силовым агрегатам и аккумуляторам нет. В базовой версии ID.3 оснащён 204-сильным электродвигателем, установленным на задней оси. С батареей на 58 кВт•ч автомобиль проедет до 430 км, с более ёмкой - на 77 кВт•ч - до 550 км по циклу WLTP. Зарядка с 5 до 80% займёт в зависимости от версии и мощности тока - 30-35 минут.