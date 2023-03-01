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15 минут назад

В Госдуме предложили смягчить наказание за ряд нарушений ПДД

Газета.Ru

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, призванный смягчить ответственность за отдельные административные нарушения, которые не связаны с возможностью создания аварийных ситуаций и угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения. Об этом рассказал зампред фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили смягчить наказание за ряд нарушений ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроектом предлагается дополнить ряд статьей главы 12 КоАП РФ способом наказания в виде предупреждения. В пояснительной записке говорится, что в нескольких случаях тяжесть наказания не соответствует содержанию административного проступка.

Так, депутаты предлагают допустить вынесение предупреждений за управление незарегистрированным автомобилем, езду на машине с тонировкой, перевозку непристегнутых ремнями безопасности пассажиров, а также за невыполнение предусмотренных ПДД обязанностей водителями, которые попали в ДТП. Среди прочих инициатив предлагается снизить денежный штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ст. 12.19) в Москве и Санкт-Петербурге до 2 тыс. рублей.

Автоновости,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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