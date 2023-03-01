В Госдуме предложили смягчить наказание за ряд нарушений ПДД

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, призванный смягчить ответственность за отдельные административные нарушения, которые не связаны с возможностью создания аварийных ситуаций и угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения. Об этом рассказал зампред фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

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Законопроектом предлагается дополнить ряд статьей главы 12 КоАП РФ способом наказания в виде предупреждения. В пояснительной записке говорится, что в нескольких случаях тяжесть наказания не соответствует содержанию административного проступка.