В Госдуме предложили смягчить наказание за ряд нарушений ПДД

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, призванный смягчить ответственность за отдельные административные нарушения, которые не связаны с возможностью создания аварийных ситуаций и угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения. Об этом рассказал зампред фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Законопроектом предлагается дополнить ряд статьей главы 12 КоАП РФ способом наказания в виде предупреждения. В пояснительной записке говорится, что в нескольких случаях тяжесть наказания не соответствует содержанию административного проступка.
Так, депутаты предлагают допустить вынесение предупреждений за управление незарегистрированным автомобилем, езду на машине с тонировкой, перевозку непристегнутых ремнями безопасности пассажиров, а также за невыполнение предусмотренных ПДД обязанностей водителями, которые попали в ДТП. Среди прочих инициатив предлагается снизить денежный штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ст. 12.19) в Москве и Санкт-Петербурге до 2 тыс. рублей.