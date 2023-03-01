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33 минуты назад

Продажи нового российского электрокара Elecar Tigarbo GT-B начнутся в апреле

Газета.Ru

Старт продаж электромобиля Elecar Tigarbo GT-B запланирован на апрель 2023 года, тогда же будет объявлена цена новинки, сообщила компания-производитель «Тигарбо Эко», передает агентство «Автостат».

Продажи нового российского электрокара Elecar Tigarbo GT-B начнутся в апреле
Фото: «Тигарбо Эко»«Тигарбо Эко»

Сейчас Elecar Tigarbo GT-B проходит дорожные испытания. Автомобили будут выпускать на заводе «Тигарбо Эко» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Сперва уровень локализации модели будет составлять 80%, а после запуска в серийное производство ее планируется повысить до 100%.

Электрокар рассчитан на два человека, габариты модели составляют 3120х1420х1850 мм при снаряженной массе 650 кг. Новинка построена на платформе серийного гольфкара Elecar 5E-Tigarbo 2G, который продается с середины 2018 года и сейчас стоит от 1,35 млн рублей.

Tigarbo GT-B приводит в движение электромотор мощностью 20 ĸВт с водяным охлаждением, а запас хода на одной зарядке составляет 60 км. Максимальная скорость будет определена по итогам испытаний. В конструкции предусмотрены карĸас безопасности, распорĸи для увеличения жестĸости ĸузова, а также два ковшеобразных сиденья с 4-точечными ремнями безопасности. Электрокар можно будет использовать на дорогах общего пользования.

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