Продажи нового российского электрокара Elecar Tigarbo GT-B начнутся в апреле

Старт продаж электромобиля Elecar Tigarbo GT-B запланирован на апрель 2023 года, тогда же будет объявлена цена новинки, сообщила компания-производитель «Тигарбо Эко», передает агентство «Автостат».

Фото: «Тигарбо Эко» «Тигарбо Эко»

Сейчас Elecar Tigarbo GT-B проходит дорожные испытания. Автомобили будут выпускать на заводе «Тигарбо Эко» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Сперва уровень локализации модели будет составлять 80%, а после запуска в серийное производство ее планируется повысить до 100%.

Электрокар рассчитан на два человека, габариты модели составляют 3120х1420х1850 мм при снаряженной массе 650 кг. Новинка построена на платформе серийного гольфкара Elecar 5E-Tigarbo 2G, который продается с середины 2018 года и сейчас стоит от 1,35 млн рублей.