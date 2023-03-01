Половина россиян опасается пересаживаться на электромобили

Российский автопром готовится выпустить больше 50 тыс. электромобилей к 2025 году. Как к перспективе электрификации автопрома относятся рядовые водители и те, кто только планирует покупать машину, выяснили специалисты «Автокода».

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Более трети опрошенных (34%) заявили, что не против пересесть на электрокар и считают это шагом вперед для отечественного автопрома. Так отвечали в основном молодые и начинающие водители (до 35 лет).

Более старшее поколение (35-50 лет) с осторожностью относится к перспективе электрификации автопрома и отмечает, что предпочитает оставаться за рулем своих подержанных «американцев» и «немцев». Такой ответ дала почти половина опрошенных.

Лишь 18% ответили, что доверяют классическому российскому автопрому и с удовольствием купят традиционные модели LADA, которые более приспособлены для российских дорог.