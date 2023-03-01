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20 минут назад

В России изменились правила для водителей такси и общественного транспорта

Никита Бородкин

В России с 1 марта вступили в силу новые правила для водителей такси и общественного транспорта. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В России изменились правила для водителей такси и общественного транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь к работе в такси и общественном транспорте не будут допускать людей, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления. Согласно изменениям в Трудовом кодексе, законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», перед трудоустройством соискатель на должность водителя должен будет предоставить справку о наличии или отсутствии судимости.

У вступивших в силу изменений есть и обратная сила. Водители будут обязаны предоставить до 1 сентября 2023 необходимую справку. Если они это не сделают, то работодатель будет обязан расторгнуть с ними трудовой договор.

Напомним, что в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также подписал закон, который устанавливает запрет на работу водителем такси людям, которые имеют более трех неоплаченных штрафов. Кроме того, работать в пассажирских перевозках можно лишь с наличием официального трудового договора с перевозчиком.

Автоновости,Владимир Путин,
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