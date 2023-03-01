Иран начнет совместное производство автомобилей с Россией

В Иране задумались о том, чтобы создать совместное с Россией производство машин. Компании этой страны изучают целесообразность данной инициативы, заявил в интервью «Парламентской газете» посол Ирана Казем Джалали.

Он отметил, что возможности двух сторон «могут дополнять друг друга». В данном случае речь может идти о создании синергии, подчеркнул собеседник.

Вместе с тем Джалали обратил внимание на то, что на первом этапе иранским автопроизводителям следует заняться налаживанием экспорта автомобилей на территорию России. Кроме того, он указал на необходимость оценить ситуацию со спросом на данные машины.

Ранее официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф заявил, что вопрос о создании совместного предприятия с Россией по производству автомобилей может быть рассмотрен. Однако, по его словам, важную роль будет играть интерес российских граждан к иранским машинам. Успешный экспорт автомобилей в РФ – один из самых важных показателей и драйверов для реализации идеи, отметил представитель министерства, отмечал Галибаф.