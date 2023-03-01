Ford представит первую модель, созданную Volkswagen

Компания Ford представит свой новый полностью электрический внедорожник на базе платформы MEB Volkswagen Group 21 марта. Как сообщает Speed.me, ожидается, что новая модель получит название Explorer Sport.

Автомобиль будет первым из двух транспортных средств с электрическим двигателем, которые разработаны на платформе MEB на заводе Ford в немецком Кельне. Глава направления электромобилей Ford в Европе Мартин Сандер в своем Twitter отметил, что модель продемонстрирует «мятежное, бескомпромиссное наследие внедорожников Ford, переосмысленное для эпохи электромобилей». На название он намекнул хэштегом #ExploringReinvented.

Известно, что новый внедорожник основан на кроссовере VW ID.4. Запас хода на одной зарядке аккумулятора составит около 500 км. Предполагается, что внедорожник будет конкурировать в сегментах компактных и средних автомобилей, вроде Toyota bZ4X, Nissan Ariya и Skoda Enyaq. Предположительно, производство начнется в конце 2023 года.