На АвтоВАЗе подвели итоги 2022 года и обсудили планы развития

В среду, 1 марта, АвтоВАЗ провёл конференцию, посвящённую итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за 2022 год. В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как заявил Азаров, у АвтоВАЗа амбициозные планы.

«Наша задача — общими усилиями не только сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места на АвтоВАЗе, но и загрузить заказами поставщиков», — сказал он.

По словам губернатора, он рассчитывает и на дальнейшее развитие технической, научно-производственной кооперации.

Со своей стороны, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что совет директоров одобрил возобновление проекта нового семейства класса «В» на глобальной платформе с максимально возможным использованием локальных технических решений компонентов, а также начало работы над новой моделью «В+» на базе платформы Lada Vesta.

«Это позволит расширить присутствие в популярном и растущем сегменте кроссоверов», — сказал он.