На АвтоВАЗе подвели итоги 2022 года и обсудили планы развития

В среду, 1 марта, АвтоВАЗ провёл конференцию, посвящённую итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за 2022 год. В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Как заявил Азаров, у АвтоВАЗа амбициозные планы.
«Наша задача — общими усилиями не только сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места на АвтоВАЗе, но и загрузить заказами поставщиков», — сказал он.
По словам губернатора, он рассчитывает и на дальнейшее развитие технической, научно-производственной кооперации.
Со своей стороны, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что совет директоров одобрил возобновление проекта нового семейства класса «В» на глобальной платформе с максимально возможным использованием локальных технических решений компонентов, а также начало работы над новой моделью «В+» на базе платформы Lada Vesta.
«Это позволит расширить присутствие в популярном и растущем сегменте кроссоверов», — сказал он.
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