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1 час назад

Компания Chery рассекретила данные о новой платформе Mars

Мария Иванова

Компания Chery рассекретила данные о новой платформе Mars, которая уже используется в новейшем кроссовере Tiggo 9.

Компания Chery рассекретила данные о новой платформе Mars
Фото: CheryChery

Новая платформа Mars позволит компании создавать как компактные, так и среднеразмерные кроссоверы, седаны и минивэны с колесной базой от 2700 до 2900 мм и длинной самого кузова от 4600 до 4950 мм. Минимально возможный клиренс составит 120 мм, а максимальный до 1800 мм. По большому счету, эти показатели всего на пару сантиметров больше, чем у обычного седана, так что на высокую проходимость можно особо не рассчитывать.

Chery

Самые младшие модели получат трансмиссию 1DHT130 с мощностью до 197 л.с. Более универсальная трехступенчатая гибридная трансмиссия 3DHT165 обладает большим количеством модификаций от 224 л.с. до 326-сильной у нового Chery Tiggo 8 Pro e+.

Chery

Самые экономичные модели на новой платформе будут способны проезжать до 1300 километров без заправки. Также платформа поддерживает электромагнитную подвеску, которая повышает комфорт и устойчивость кузова в поворотах на 50%. Система полного привода интеллектуальная, что обеспечивает на 20% улучшенный контроль над вождением.

Chery

Так как это уже большой смартфон на колесах с кучей дисплеев, то без процессора никуда, и здесь используется Qualcomm Snapdragon 8155. Благодаря этому процессору, а также двенадцати ультразвуковым радарам и пяти радарам миллиметрового диапазона, все автомобили на платформе Mars в будущем смогут получить интеллектуальную систему беспилотного управления Chery Pilot L4.0.

Что касается главной новинки Tiggo 9, то ее стоимость будет начинаться от 160 тысяч юаней (1.72 млн), но в России цена, конечно же, будет выше. За эти деньги обещают хорошее оснащение, включающее в себя панорамную крышу, аудиосистему Sony и систему автономного управления.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,Qualcomm,
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