Haval Dargo второго поколения вышел на китайский рынок

Компания Haval начала продажи нового кроссовера Dargo за 1,5 миллиона рублей.

Фото: © Haval © Haval

У себя на родине кроссовер называется Big Dog и предлагается в шести версиях по цене от 135 800 юаней, что и соответствует полутора миллионам рублей. Новый Dargo получил цифровой кокпит следующего поколения, аксессуары для отдыха на природе и три силовые установки на выбор. Помимо «турбочетверок» 1.5 и 2.0, ему доступна гибридная система с комбинированной отдачей 326 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента.

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«Второй» Haval Big Dog, известный в России под своим вторым именем Dargo, сохранил маскулинный экстерьер, но в то же время стал более технологичным. Диагональ центрального экрана увеличилась до 14,6 дюйма, виртуальной комбинации приборов — до 12,3. На тоннеле между водителем и пассажиром появился селектор трансмиссии от Tank 300. Вдобавок усилена ручка-поручень, а по всему салону можно насчитать 35 отсеков для мелочевки.

Haval

Для «Большой собаки» заявлены настраиваемый проекционный дисплей, голосовое управление со временем реакции 250 миллисекунд и куча электронных ассистентов, в том числе обзор на 540 градусов (360 вокруг + 180 под днищем).

Любителям отдыха на природе приглянутся 50-ваттная беспроводная зарядка, антимоскитная лампа, раскладной столик, как у Honda CR-V первого поколения, и алюминиевые рейлинги. Дорожный просвет Big Dog составляет 200 миллиметров. Углы въезда и съезда — 24 и 30 градусов соответственно.

Haval

Haval

Haval

Haval

В гамме двигателей — «турбочетверки» 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 238 лошадиных сил (275 и 385 Нм). Первая сочетается с «роботом» 7DCT, вторая — с 9DCT. Старший агрегат к тому же совместим с полным приводом (муфта BorgWarner, две блокировки), хотя по умолчанию приводятся только передние колеса.

Гибрид PHEV — самый мощный и дорогой в линейке. Комбинированная отдача его установки составила 326 сил и 530 Нм, а цена — 162 800 юаней, или 1,8 миллиона рублей.