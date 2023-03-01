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21 минуту назад

Mercedes-Benz собрал свой 22-миллионный автомобиль в Зиндельфингене

ПроКроссовер.ру

Главный завод Mercedes-Benz, расположенный в городе Зиндельфинген, недалеко от Штутгарта, за время своей работы выпустил двадцать два миллиона автомобилей.

Mercedes-Benz собрал 22-миллионный автомобиль на заводе, которому исполнилось 107 лет
Фото: MercedesMercedes

Автомобиль с юбилейным серийным номером представлял собой лифтбэк EQS 580, который был выпущен на заводе, известном как Factory 56, «завод внутри завода», как его называет сама компания.

Производственная площадка в Зиндельфингене была введена в эксплуатацию 107 лет назад. В настоящее время на нем работает около 35 000 сотрудников, и он собирает модели AMG GT, CLS, EQS и GLC, а также различные автомобили E- и S-класса.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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