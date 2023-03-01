Mercedes-Benz собрал 22-миллионный автомобиль на заводе, которому исполнилось 107 лет

Главный завод Mercedes-Benz, расположенный в городе Зиндельфинген, недалеко от Штутгарта, за время своей работы выпустил двадцать два миллиона автомобилей.
Автомобиль с юбилейным серийным номером представлял собой лифтбэк EQS 580, который был выпущен на заводе, известном как Factory 56, «завод внутри завода», как его называет сама компания.
Производственная площадка в Зиндельфингене была введена в эксплуатацию 107 лет назад. В настоящее время на нем работает около 35 000 сотрудников, и он собирает модели AMG GT, CLS, EQS и GLC, а также различные автомобили E- и S-класса.