Nissan отзывает более 712 тысяч Qashqai и X-Trail

Национальное управление безопасностью дорожного движения США сообщило об отзыве 712 458 автомобилей Nissan, моделей Rogue и Rogue Sport, известных в РФ как X-Trail и Qashqai. Выявленный дефект касается выкидного ключа, из-за чего повышается риск аварии.

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Проблемный ключ является частью комплектации "S". В сопроводительной записке к отзывной кампании сообщается, что со временем выкидная часть ключа перестаёт надёжно фиксироваться механизмом и может сложиться, что приведёт к выключению зажигания, остановки работы всех систем и увеличит риск возникновения аварийной ситуации.

В NHTSA рекомендуют водителям Nissan Rogue 2014-2020 годов выпуска и Nissan Rogue Sport, выпущенных в период с 2017 по 2022 годы, пользоваться ключом исключительно в разложенном состоянии и не крепить его на брелоки. Владельцам авто, попадающих под отзыв, 17 марта будут отправлены письма с уведомлениями.

Дефект будет устраняться путём установки дополнительной прокладки, которая исключит опасный люфт механизма удержания лезвия ключа. Как только средства для устранения дефекта будут получены, владельцы "Ниссанов" получат ещё одно письмо с приглашением на сервис.