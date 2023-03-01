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32 минуты назад

Ford неприятно удивила ценами на новый Mustang 2024

Мария Иванова

Компания Ford опубликовала официальные цены на новый Ford Mustang модельного ряда 2024 года.

Ford неприятно удивила ценами на новый Mustang 2024
Фото: FordFord

Мустанг начального уровня с турбированным мотором объемом 2,3 л и мощность 315 лошадиных сил обойдется покупателям в США в 32 515 долларов. Если есть желание приобрести Ford Mustang с двигателем объемом 5 литров и мощностью 480 л.с., то придется отдать уже 43 090 долларов. Ну а за самую топовую версию с мощностью 500 л.с. нужно выложить 57 970 долларов. Скорее всего, эта версия будет лучше укомплектована с завода, иначе объяснить такую доплату за 20 л.с. очень трудно. Все двигатели работают в паре с 10-ступенчатым автоматом, кроме топовой версии с мощностью 500 л.с., она будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ford

В базовой версии Мустанг будет оснащаться приборной панелью с диагональю 12,4 дюйма с медиа системой с экраном 13,2 дюйма, т.е. двумя большими мониторами. Конечно же за дополнительную плату можно будет установить большой изогнутый экран, беспроводные зарядки и массу других привычных нам опций, таких как электросалон, например.

Ford

Доступность автомобиля в России под вопросом, так как все надежды только на параллельный импорт. В США же новый Ford Mustang 2024 поступит в продажу летом 2023 года.

Автоновости,Ford Mustang,Ford,
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