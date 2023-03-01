Ford неприятно удивила ценами на новый Mustang 2024

Компания Ford опубликовала официальные цены на новый Ford Mustang модельного ряда 2024 года.
Мустанг начального уровня с турбированным мотором объемом 2,3 л и мощность 315 лошадиных сил обойдется покупателям в США в 32 515 долларов. Если есть желание приобрести Ford Mustang с двигателем объемом 5 литров и мощностью 480 л.с., то придется отдать уже 43 090 долларов. Ну а за самую топовую версию с мощностью 500 л.с. нужно выложить 57 970 долларов. Скорее всего, эта версия будет лучше укомплектована с завода, иначе объяснить такую доплату за 20 л.с. очень трудно. Все двигатели работают в паре с 10-ступенчатым автоматом, кроме топовой версии с мощностью 500 л.с., она будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач.
В базовой версии Мустанг будет оснащаться приборной панелью с диагональю 12,4 дюйма с медиа системой с экраном 13,2 дюйма, т.е. двумя большими мониторами. Конечно же за дополнительную плату можно будет установить большой изогнутый экран, беспроводные зарядки и массу других привычных нам опций, таких как электросалон, например.
Доступность автомобиля в России под вопросом, так как все надежды только на параллельный импорт. В США же новый Ford Mustang 2024 поступит в продажу летом 2023 года.