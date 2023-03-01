Ford неприятно удивила ценами на новый Mustang 2024

Мустанг начального уровня с турбированным мотором объемом 2,3 л и мощность 315 лошадиных сил обойдется покупателям в США в 32 515 долларов. Если есть желание приобрести Ford Mustang с двигателем объемом 5 литров и мощностью 480 л.с., то придется отдать уже 43 090 долларов. Ну а за самую топовую версию с мощностью 500 л.с. нужно выложить 57 970 долларов. Скорее всего, эта версия будет лучше укомплектована с завода, иначе объяснить такую доплату за 20 л.с. очень трудно. Все двигатели работают в паре с 10-ступенчатым автоматом, кроме топовой версии с мощностью 500 л.с., она будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач.