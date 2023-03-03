Продажа завода Volkswagen в Калуге отложена

Подписание документов о продаже завода немецкого концерна Volkswagen в калужском индустриальном парке «Грабцево» отложено «на пару недель из-за необходимости получения одобрения президента РФ». Об этом со ссылкой на собственный источник 3 марта сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль».

Сделка должна была состояться 3 марта. Покупателем телеграм-канал Brief назвал крупнейшего российского автодилера «Авилон». Но в тот же день, как об этом стало известно ТАСС, в Минпромторге России сообщили, что решение о продаже завода компании в Калуге еще не принято.