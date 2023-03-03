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10 минут назад

Продажа завода Volkswagen в Калуге отложена

Калуга 24иещё 3

Подписание документов о продаже завода немецкого концерна Volkswagen в калужском индустриальном парке «Грабцево» отложено «на пару недель из-за необходимости получения одобрения президента РФ». Об этом со ссылкой на собственный источник 3 марта сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль».

Продажа завода Volkswagen в Калуге отложена
Фото: Калуга 24Калуга 24

Сделка должна была состояться 3 марта. Покупателем телеграм-канал Brief назвал крупнейшего российского автодилера «Авилон». Но в тот же день, как об этом стало известно ТАСС, в Минпромторге России сообщили, что решение о продаже завода компании в Калуге еще не принято.

Автоновости,Volkswagen,Авилон,VolksWagen,Минпромторг,
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