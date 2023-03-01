Кроссоверу Lexus NX улучшили управляемость и ассистирующую электронику

Компания Lexus представила обновленный кроссовер NX.

Фото: © Lexus © Lexus

Модели улучшили ездовые характеристики, пересмотрели цветовые схемы салона, а также обновили ассистирующую электронику. Например, научили распознавать неподвижные объекты вроде стен, а также улучшили работу блокиратора ошибочных ускорений. Также на NX модернизировали проактивного помощника вождения и систему автопарковки. В списке опций появились передний и задний видеорегистраторы.

Модернизация Lexus NX проведена по трем ключевым направлениям. Первое и, возможно, главное — улучшение ездовых характеристик. Для этого кроссоверу усилили переднюю и заднюю части кузова, перенастроили пружины и амортизаторы, а также заново перекалибровали систему динамической стабилизации. Модификации NX350 вдобавок пересмотрели настройки двигателя и трансмиссии, что обострило отклики на старте и придало ускорениям больше эмоциональности.

Lexus

Также пересмотрены цветовые схемы салона: добавлено больше контрастных поверхностей. А электроника NX научилась «видеть» неподвижные объекты вроде стен, а не только других участников движения. Блокиратор ошибочного ускорения теперь работает на низких скоростях, что позволяет если не избежать столкновения, то хотя бы минимизировать его последствия.

Наконец, расширены возможности системы Proactive Driving Assist. Раньше она оберегала от опасного сближения с пешеходами, велосипедистами и замедляла машину в кривых малого радиуса и на перекрестках со светофорами. Теперь помощник вмешивается в управление даже при повороте налево. Заодно в Lexus модернизировали автопарковщика Teammate Advanced Park на NX450h F Sport и добавили в список опций кроссовера передний и задний видеорегистраторы.