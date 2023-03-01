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Иран прорабатывает возможность совместного с Россией выпуска машин

Тегеран не исключает, что кроме поставок иранских автомобилей на российский рынок, также существует возможность их совместного производства. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

Иран изучает возможность совместного с Россией производства автомашин
© SAIPA Shahin

По его словам, сейчас возможность совместного производства автомобилей находится на стадии проработки. О том, когда может появиться совместный проект Казем Джалали не сообщил.

В феврале 2023 года официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф рассказывал, что автомобили марок Saipa и Iran Khodro проходят сертификацию. По его словам, Saipa заключила контракт с белорусской фирмой на экспорт 45 тыс. автомобилей Shahin и Quick, которые также будут поставляться и в Россию.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что один из минусов иранских автомобилей в том, что их нельзя назвать современными.

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