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25 минут назад

В Китае начались продажи автомобилей со встроенным караоке

Газета.Ru

В Китае начались продажи хетчбэков Yudo Yuntu с функцией караоке и цифровым 3D-помощником, сообщает carnewschina.com.

В Китае начались продажи автомобилей со встроенным караоке
Фото: YudoYudo

В мультимедийную систему автомобиля встроен цифровой 3D-помощник под названием «Механический кролик» (изображенный на шильдике на двери багажника), который способен выполнять голосовые команды, к примеру, открывать окна и регулировать громкость. В качестве опции предусмотрен развлекательный набор, в который входят два микрофона для караоке, дополнительный сабвуфер и игровой контроллер.

Yudo Yuntu оснащен электромотором, который развивает 95 л.с. (165 Нм), тяга передается на передние колеса. Дальность хода составляет от 320 до 415 км в зависимости от модификации машины. Цена новинки начинается от 85,8 тыс. юаней (около 950 тыс. руб.).

Yudo Yuntu стал вторым автомобилем компании Yudo New Energy Automobile, основанной в 2015 году. Автомобили доступны в пяти различных цветах, за доплату производитель может разместить на кузове наклейки, например, с изображением радуги и розовой кошки.

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