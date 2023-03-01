В Китае начались продажи автомобилей со встроенным караоке

В Китае начались продажи хетчбэков Yudo Yuntu с функцией караоке и цифровым 3D-помощником, сообщает carnewschina.com.

Фото: Yudo Yudo

В мультимедийную систему автомобиля встроен цифровой 3D-помощник под названием «Механический кролик» (изображенный на шильдике на двери багажника), который способен выполнять голосовые команды, к примеру, открывать окна и регулировать громкость. В качестве опции предусмотрен развлекательный набор, в который входят два микрофона для караоке, дополнительный сабвуфер и игровой контроллер.

Yudo Yuntu оснащен электромотором, который развивает 95 л.с. (165 Нм), тяга передается на передние колеса. Дальность хода составляет от 320 до 415 км в зависимости от модификации машины. Цена новинки начинается от 85,8 тыс. юаней (около 950 тыс. руб.).