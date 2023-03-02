Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
34 минуты назад

Стали известны суммы штрафов за нарушение ПДД на электросамокате

Мослента

Суммы штрафов за несоблюдение правил вождения электросамокатов были названы в материале на сайте московского транспорта.

Стали известны суммы штрафов за нарушение ПДД на электросамокате
Фото:  Михаил Джапаридзе / ТАСС Михаил Джапаридзе / ТАСС

За пересечение дороги по пешеходному переходу не пешком, а на самокате, придется заплатить штраф в 800 рублей. Правильно в этом случае переходить дорогу, сойдя с транспортного средства. Кроме того, запрещено пользоваться самокатами в нетрезвом виде — за это можно получить штраф в размере 1000-1500 рублей. 800 рублей придется заплатить тем, кто решит прокатиться вдвоем на одном электросамокате.

«Вдвоем очень здорово было кататься, романтично», «Родители, возящие детей на самокате, будут недовольны. Есть же даже специальные самокаты с подножкой для ребенка и дополнительной ручкой. Они тоже запрещены?», «За алкоголь штраф маленький!» — прокомментировали эту информацию пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в столице ввели новые правила использования электросамокатов, моноколес, сигвеев и гироскутеров. Внесенные в правила дорожного движения поправки вступили в силу с 1 марта 2023 года. Теперь электросамокаты, моноколеса, сигвеи и гироскутеры получили новый статус средств индивидуальной мобильности, передвигаться на которых можно со скоростью не более 25 километров в час.

Автоновости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий