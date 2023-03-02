Депутат призвал изменить правила размещения камер ГИБДД на дорогах

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изменить правила размещения систем видеофиксации на российских дорогах. Он подготовил обращение на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, сообщает RT.
По словам Крупника, он получает множество сообщений от водителей, которые обеспокоены чрезмерной строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения. Многие автовладельцы считают, что порой камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве ловушек. Нелогичность размещения систем может привести к чрезвычайной ситуации, отметил Крупник.
По его мнению, следует отказаться от размещения камер на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад».