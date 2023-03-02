Депутат призвал изменить правила размещения камер ГИБДД на дорогах

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изменить правила размещения систем видеофиксации на российских дорогах. Он подготовил обращение на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, сообщает RT.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

По словам Крупника, он получает множество сообщений от водителей, которые обеспокоены чрезмерной строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения. Многие автовладельцы считают, что порой камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве ловушек. Нелогичность размещения систем может привести к чрезвычайной ситуации, отметил Крупник.