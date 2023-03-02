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56 минут назад

Депутат Крупник призвал изменить правила размещения камер ГИБДД на дорогах

Газета.Ruиещё 11

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изменить правила размещения систем видеофиксации на российских дорогах. Он подготовил обращение на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, сообщает RT.

Депутат призвал изменить правила размещения камер ГИБДД на дорогах
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

По словам Крупника, он получает множество сообщений от водителей, которые обеспокоены чрезмерной строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения. Многие автовладельцы считают, что порой камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве ловушек. Нелогичность размещения систем может привести к чрезвычайной ситуации, отметил Крупник.

По его мнению, следует отказаться от размещения камер на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад».

Автоновости,Павел Крупник,Михаил Черников,ГИБДД,
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