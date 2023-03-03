Tesla урежет расходы вдвое ради выпуска недорогого электрокара

Компания Tesla сократит траты вдвое ради выпуска электромобиля за 20 тысяч долларов.

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Американский производитель все еще намерен наладить сборку недорогой модели, анонсированной несколько лет назад. На прошедшем в среду «Дне инвестора» руководство Tesla рассказало о намерении резко сократить заводские издержки. Это позволит выпускать автомобили следующего поколения, которые окажутся примерно вдвое дешевле нынешних Model 3 и Model Y.

С целью снижения затрат Tesla изменит подход к производству кузовов. Сейчас они изготавливаются в белом цвете из сотен штампованных панелей, которые затем окрашиваются и свариваются с помощью роботов.

В ближайшем будущем заводы переведут на другой процесс с литьем более крупных деталей кузовов. Передовые аккумуляторы типоразмера 4680, которые стоят примерно на 15 процентов дешевле «стандартных», будут внедряться на начальных этапах сборки. Их расположат под полом, сразу прикрепляя к ним сиденья. Новый способ сборки не только значительно урежет расходы, но и поможет на 40 процентов сократить углеродный след от производства, прогнозируют в Tesla.

Электрокар начального уровня пока называют Model 2, но это неофициальное имя. Никаких подробностей о новинке пока нет, кроме стоимости, которая составит до 20 тысяч долларов: по нынешнему курсу это чуть более 1,5 миллиона рублей.

«Желание людей владеть Tesla чрезвычайно велико. Ограничивающий фактор — их неспособность заплатить за Tesla», — сказал глава автогиганта Илон Маск.