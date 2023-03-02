Раскрыты новые способы угона автомобиля

Эксперты Autonews.ru рассказали о новых необычных способах угона автомобилей и различных устройствах, которые используют похитители машин.

По словам одного из основателей компании «Угона.Нет» Алексея Курчанова, чаще всего для угона используются «технические методы» со специальными инструментами для взлома замков. Сейчас наибольшей популярностью у угонщиков пользуются так называемые «сверты» или «занозы». Это самый старый способ взлома замков. Он представляет собой небольшой штырек, похожий на ключ от автомобиля. Инструмент вставляется в личинку и поворачивается, открывая таким образом дверь.

Если такой метод не подходит взломщики используют так называемую «выдру» - съемник замков. Устройство фактически выдирает личину замка по принципу штопора. Кроме того, активно используются электронные методы. Так, используются «заводилки» - устройство для «пропихивания» в память штатного иммобилайзера дополнительного ключа, который разблокирует противоугонную систему.

Также используются бесключевой доступ к машине (smartkey). Для этого способа используются так называемые «удочки» - ретрансляторы. Один из угонщиков считывает электронный сигнал ключа у водителя, а другой открывает им машину. Эксперты советуют для защиты от такого способа использовать футляров из-специальной ткани для ключей.

В последнее время стал популярен метод «тетрис». С помощью специального приспособления угонщик декодирует электронный ключ. Больше всего страдают машины с бесключевым доступом.