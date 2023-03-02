Опубликованы фото новой версии Tesla Cybertruck

На мероприятии Tesla для инвесторов производитель электрокаров показал предсерийный вариант электрического пикапа Cybertruck. Об этом сообщает Electrek.

«Выставленный за ограждением пикап располагался рядом с табличкой, которая гласила, что это предсерийный бета-вариант Cybertruck с кузовом из высокопрочной холоднокатаной нержавеющей стали», — говорится в статье.

По словам журналистов, внешне машина повторяет тот образ, за который авто и стало популярным в сети. За последние пару недель похожие прототипы были замечены на дорогах Калифорнии.

При этом из стали были выполнены только внешние панели кузова. По данным Electrek, силовой каркас изготавливается более традиционным способом из менее стойкого материала.

Журналисты пояснили, что именно этим объясняется возможность сохранить угловатые контуры корпуса пикапа, так как нержавеющую сталь довольно сложно обработать таким же образом.

В прототипе остались и другие ключевые элементы оригинального Cybrtruck: зеркала треугольной формы и гигантская щетка стеклоочистителя. Дверные стекла стали безрамочными, то есть в компании отказались делать их ударопрочными, как планировалось изначально.

От использования штурвала для водителя в Cybertruck отказались, однако в прототипе руль также отличается от обычных электрокаров и не похож на классический круглый.

Пикап оснащается панорамной стеклянной крышей, грузовая часть кузова прикрывается рольставнями, которые оснащены электроприводом. Ранее обсуждалась возможность оснащения верхней поверхности кузова пикапа опциональными солнечными батареями, но на прочих своих моделях Tesla от такой опции уже отказалась, поскольку она была мало востребована покупателями.

В Tesla заверили, что компания начнет выпуск Cybertruck в 2023 году, а массовые поставки ожидаются в 2024 году.