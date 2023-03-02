В России выставили на продажу Nissan Qashqai третьего поколения

Nissan Qashqai третьего поколения выставили на продажу на крупной онлайн-площадке. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года с минимальным пробегом попросили 5 350 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Nissan Пресс-служба Nissan

В объявлении указывается, что это первый в России, а возможно и в СНГ новый Qashqai.

"Японец английской сборки на европейской гарантии до 2027 года. Приобретен у официального дилера в Германии. Обогрев лобового стекла и кожа Наппа. Литые диски R20, проекция на лобовое, панорамная крыша, массаж сидений, аудиосистема премиум-класса и много других опций. Привод - полный", - также рассказывает продавец.

Уточняется, что у автомобиля гибридный двигатель (хотя по фото этого и не скажешь). У такого Qashqai последовательная гибридная силовая установка e-Power. Передние колеса вращает только электромотор с отдачей 190 л.с. и 330 Нм. А двигатель внутреннего сгорания работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Nissan Qashqai e-Power оснащен новой бензиновой турбочетверкой 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия мощностью 157 л.с.

Новый Nissan Qashqai создан на платформе CMF-C, длина и ширина автомобиля увеличились на 35 и 32 мм (до 4412 и 1869 мм), а колесная база выросла на 20 мм - до 2666 мм. В высоту модель тоже прибавила - до 1620 мм (+ 25 мм).

Пространство для ног задних пассажиров выросло на 28 мм, "воздуха" над головой всех членов "экипажа" стало больше на 15 мм. Объем багажного отделения за счет изменения пола и конструктива подвески увеличился на 50 литров и составляет 480 литров.