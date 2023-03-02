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25 минут назад

"АвтоВАЗ" планирует выпустить 500 16-клапанных двигателей в марте 2023 года

Газета.Ru

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить в марте 2023 года 500 16-клапанных двигателей. Об этом сообщает паблик Avtograd News со ссылкой на собственные источники с завода. Этими моторами должны оснастить автомобили Lada Granta.

В марте "АвтоВАЗ" планирует выпустить полтысячи 16-клапанных двигателей
Фото: LadaLada

По данным паблика, мелкие партии Lada Granta оснащаются 16-клапанными моторами уже сейчас, а скоро такие двигатели начнут ставить и на рестайлинговые Lada Vesta, серийное производство которых должно начаться в пятницу, 3 марта.

Первые модели Lada Granta c 16-клапанными двигателями сошли с конвейера «АвтоВАЗа» в конце февраля 2023 года.

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