В марте "АвтоВАЗ" планирует выпустить полтысячи 16-клапанных двигателей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить в марте 2023 года 500 16-клапанных двигателей. Об этом сообщает паблик Avtograd News со ссылкой на собственные источники с завода. Этими моторами должны оснастить автомобили Lada Granta.

Фото: Lada Lada

По данным паблика, мелкие партии Lada Granta оснащаются 16-клапанными моторами уже сейчас, а скоро такие двигатели начнут ставить и на рестайлинговые Lada Vesta, серийное производство которых должно начаться в пятницу, 3 марта.