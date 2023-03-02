Volkswagen прояснил ситуацию с продажей российского завода

Такое заявление сделали в представительстве немецкого концерна и Минпромторге РФ. Уточняется, что в настоящий момент автопроизводитель изучает несколько вариантов развития производственной площадки в Калужской области, и продажа «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне – лишь одно из них. «Окончательное решение находится на этапе формирования», – добавили в Министерстве торговли и промышленности.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Днем ранее появилась информация, что 3 марта 2023 года состоится финальное согласование сделки по продаже завода Volkswagen в Калужской области, с конвейера которого до весны прошлого года сходили модели Tiguan, Polo и Skoda Rapid. РБК называет основным претендентом на покупку дилерский холдинг «Авилон», а в числе других потенциальных участников сделки ранее фигурировали АФК «Система» и компания Allur из Казахстана. Так или иначе, на 3 марта запланировано собрание наблюдательного совета Volkswagen, после которого могут появиться новые подробности о возможной продаже предприятия.

Ранее сообщалось, что завод продлил коллективный договор с профсоюзом до 30 сентября 2024 года. А режим простоя, введенный весной прошлого года, будет действовать как минимум до 1 апреля.

По слухам, сборка машин на предприятии может быть перезапущена осенью этого года. Сами заводчане предполагают, что на конвейер встанет модель, аналогичная Volkswagen Tiguan, однако это будет китайский автомобиль. Подтверждения этому пока нет.