Volkswagen прояснил ситуацию с продажей российского завода

Такое заявление сделали в представительстве немецкого концерна и Минпромторге РФ. Уточняется, что в настоящий момент автопроизводитель изучает несколько вариантов развития производственной площадки в Калужской области, и продажа «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне – лишь одно из них. «Окончательное решение находится на этапе формирования», – добавили в Министерстве торговли и промышленности.
Днем ранее появилась информация, что 3 марта 2023 года состоится финальное согласование сделки по продаже завода Volkswagen в Калужской области, с конвейера которого до весны прошлого года сходили модели Tiguan, Polo и Skoda Rapid. РБК называет основным претендентом на покупку дилерский холдинг «Авилон», а в числе других потенциальных участников сделки ранее фигурировали АФК «Система» и компания Allur из Казахстана. Так или иначе, на 3 марта запланировано собрание наблюдательного совета Volkswagen, после которого могут появиться новые подробности о возможной продаже предприятия.
Ранее сообщалось, что завод продлил коллективный договор с профсоюзом до 30 сентября 2024 года. А режим простоя, введенный весной прошлого года, будет действовать как минимум до 1 апреля.
По слухам, сборка машин на предприятии может быть перезапущена осенью этого года. Сами заводчане предполагают, что на конвейер встанет модель, аналогичная Volkswagen Tiguan, однако это будет китайский автомобиль. Подтверждения этому пока нет.
Завод «Фольксваген Груп Рус» работает с ноября 2007 года, а с 2015 года выпуск машин осуществлялся по полному циклу. В калужское производство было вложено более миллиарда евро, его производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год.