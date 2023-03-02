Volkswagen, Audi и Porsche получат собственный магазин приложений

Концерн Volkswagen работает над собственным магазином приложений для своих марок.

Фото: © Audi © Audi

Как пишет The Verge, производитель хочет создать унифицированную автомобильную программную платформу, частью которой и станет магазин. Он будет встроен в мультимедийную систему автомобилей Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley, а в его «меню» войдут как специально разработанные, так и сторонние приложения, оптимизированные для автомобиля.

Магазин Volkswagen будет предлагать широкий выбор приложений в различных категориях: музыка, погода, видеоконференции, подкасты, игры, новости, парковка, зарядки для электрокаров, интеграция с «умным» домом и других. Что касается общеизвестных приложений, то на первых порах будут доступны, среди прочих, TikTok, Spotify и Yelp. Все они будут оптимизированы для запуска с экрана мультимедийной системы.

Поначалу магазин будет доступен только для владельцев некоторых новых моделей Audi в США, Канаде, Мексике и Европе: они получат такой функционал уже летом нынешнего года. Позже его распространят на другие бренды и автомобили, включая Porsche, Lamborghini и Bentley.

Существующие модели не смогут загрузить магазин посредством over-the-air (OTA). Однако Volkswagen обещает в скором времени показать новый информационно-развлекательный стек с расширенными возможностями под названием One.Infotainment, работающий на операционной системе Android Automotive. Магазин приложений помогала разработать Harman, которая с 2017 года является «дочкой» Samsung.