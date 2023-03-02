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29 минут назад

Продажи Lada в феврале выросли на 34%

Газета.Ruиещё 2

В феврале 2023 года продажи новых автомобилей Lada выросли на 34,2% относительно января этого же года, сообщили на «АвтоВАЗе».

Всего за прошлый месяц дилеры реализовали 23,4 тыс. коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. Это на 4,7% больше, чем в феврале 2022 года, когда на рынке было представлено шесть моделей бренда.

Чаще всего россияне покупали машины Lada Granta — в феврале было продано 16,26 тыс. автомобилей семейства, что на 161,4% выше, чем в феврале прошлого года. Классические внедорожники Lada Niva Legend разошлись тиражом 2,78 тыс. ед. (+83,5% к февралю 2022 года), а продажи Niva Travel составили 3,9 тыс. ед. (+64,7% к февралю 2022 года).

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По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, февральские результаты были достигнуты во многом благодаря действовавшим госпрограммам поддержки спроса.

«Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка», — отметил он.

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