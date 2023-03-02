В феврале 2023 года продажи новых автомобилей Lada выросли на 34,2% относительно января этого же года, сообщили на «АвтоВАЗе».
Всего за прошлый месяц дилеры реализовали 23,4 тыс. коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. Это на 4,7% больше, чем в феврале 2022 года, когда на рынке было представлено шесть моделей бренда.
Чаще всего россияне покупали машины Lada Granta — в феврале было продано 16,26 тыс. автомобилей семейства, что на 161,4% выше, чем в феврале прошлого года. Классические внедорожники Lada Niva Legend разошлись тиражом 2,78 тыс. ед. (+83,5% к февралю 2022 года), а продажи Niva Travel составили 3,9 тыс. ед. (+64,7% к февралю 2022 года).
По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, февральские результаты были достигнуты во многом благодаря действовавшим госпрограммам поддержки спроса.
«Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка», — отметил он.