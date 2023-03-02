Toyota отозвала около 23 тысяч проданных в России седанов Avensis

Компания Toyota объявила отзыв 22 712 автомобилей Toyota Avensis в России. Как сообщает пресс-служба Росстандарта , посетить сервис предстоит владельцам машин, которые были проданы с 2003 по 2007 год.

В частности, у этих транспортных средств есть вероятность снижения плотности вещества пиропатрона с течением времени из-за воздействия на него высоких температур окружающей среды и влажности. Это может вызвать деградацию рабочего вещества, в результате чего срабатывание подушки безопасности при аварии может привести к разрушению корпуса газогенератора. В такой ситуации его фрагменты прорвут подушку, нанеся серьезные травмы людям в автомобиле.