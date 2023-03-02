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31 минуту назад

Toyota отозвала около 23 тысяч проданных в России седанов Avensis

Никита Бородкин

Компания Toyota объявила отзыв 22 712 автомобилей Toyota Avensis в России. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, посетить сервис предстоит владельцам машин, которые были проданы с 2003 по 2007 год.

Toyota отозвала около 23 тысяч проданных в России седанов Avensis
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, у этих транспортных средств есть вероятность снижения плотности вещества пиропатрона с течением времени из-за воздействия на него высоких температур окружающей среды и влажности. Это может вызвать деградацию рабочего вещества, в результате чего срабатывание подушки безопасности при аварии может привести к разрушению корпуса газогенератора. В такой ситуации его фрагменты прорвут подушку, нанеся серьезные травмы людям в автомобиле.

Дилерам предписали заменить газогенератор водительской подушки. Владельцы машин могут сами узнать, попадает ли их транспортное средство под отзывную компанию — для этого следует сверить VIN-код со списком, который приложен к сообщению Росстандарта.

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