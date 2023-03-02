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21 минуту назад

Новые кроссоверы Geely Monjaro начали поступать российским дилерам

Газета.Ruиещё 1

Первые кроссоверы Geely Monjaro начали поступать к официальным дилерам в России, сообщает портал «Китайские автомобили». Один из автомобилей очевидцы заметили в плотном транспортировочном чехле на автовозе в Тюмени.

Официальные дилеры в РФ получили первые кроссоверы Geely Monjaro
Фото: GeelyGeely

В России Geely Monjaro будет продаваться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. (350 Нм), таким же агрегатом оснащается кросс-купе Geely Tugella. Мотор работает с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Максимальная скорость Monjaro составляет 215 км/ч, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 7,7 секунды.

Geely Monjaro снабжен независимой подвеской, в списке оборудования перечислены светодиодная оптика, бесключевой доступ, климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Ранее в Geely сообщали, что Mоnjaro может появиться в продаже у российских дилеров в апреле 2023 года. Ожидается, что новинка будет стоить дороже Geely Tugella, который предлагается за 4 млн рублей без учета скидок.

Автоновости,Geely,
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