Официальные дилеры в РФ получили первые кроссоверы Geely Monjaro

Первые кроссоверы Geely Monjaro начали поступать к официальным дилерам в России, сообщает портал «Китайские автомобили». Один из автомобилей очевидцы заметили в плотном транспортировочном чехле на автовозе в Тюмени.

Фото: Geely Geely

В России Geely Monjaro будет продаваться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. (350 Нм), таким же агрегатом оснащается кросс-купе Geely Tugella. Мотор работает с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Максимальная скорость Monjaro составляет 215 км/ч, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 7,7 секунды.

Geely Monjaro снабжен независимой подвеской, в списке оборудования перечислены светодиодная оптика, бесключевой доступ, климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.