Минпромторг прояснил ситуацию с продажей российского завода Volkswagen

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что в стране пока не приняли решения, которое касается продажи завода автоконцерна Volkswagen в Калужской области, передает ТАСС.

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Там подчеркнули, что в настоящее время в России прорабатывают различные сценарии дальнейшего развития предприятия. При этом в министерстве подтвердили, что вопрос продажи активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне изучают.

Накануне РБК сообщил, что крупнейший дилерский холдинг «Авилон» — основной претендент на приобретение завода немецкого концерна Volkswagen, который располагается в Калуге. Отмечалось, что покупателем актива станет именно данная компания. На 3 марта запланировано финальное согласование сделки, указал автор публикации.

Информацией о том, что дилерский холдинг является одним из потенциальных покупателей завода, поделился ранее Telegram-канал «Русский автомобиль».

В 2007 году предприятие в Калуге запустили в режиме крупноузловой сборки, а спустя пару лет он начал функционировать по полному циклу сборки. Мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год.