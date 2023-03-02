Первый в России Nissan Qashqai нового поколения оценили в 5,3 миллиона рублей

В России продают первый в стране Nissan Qashqai нового поколения за 5 350 000 рублей. Издание «Российская газета» сообщило, что у продавца в наличии гибридный кроссовер 2022 года с минимальным пробегом. В объявлении указано, что японский автомобиль, собранный в Великобритании, приобрели у официального дилера в Германии. При этом на машину до 2027 года распространяется европейская гарантия.

Фото: Nissan Qashqai© Nissan Nissan Qashqai© Nissan

Полноприводный Nissan Qashqai оборудован гибридной силовой установкой e-Power, включающей бензиновую «турбочетверку», работающую в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи, и электромотор. Суммарная отдача системы составляет 190 лошадиных сил.

В комплектацию кроссовера входит отделка салона натуральной кожей Nappa, 20-дюймовые колесные диски, проекция на лобовом стекле, а также панорамная крыша, передние сиденья с функцией массажа и премиальная аудиоподготовка. Кроме того, за счет изменения конструкции подвески, объем багажного пространства у автомобиля увеличился до 480 литров.

Приобрести первый в России Nissan Qashqai третьего поколения с минимальным пробегом можно за 5 350 000 рублей.